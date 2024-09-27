Могли увидеть пин-код: 4 посетителя ТЦ «Мега Белая Дача» подрались у банкомата

Инцидент произошел в пятницу в ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках. На опубликованных кадрах видно, как у одного из банкоматов началась массовая драка. Мужчин пытаются разнять женщина и сотрудники охраны ТЦ.

По словам очевидцев, мужчине, который снимал деньги в одном из банкоматов, не понравилось, что люди из очереди стоят слишком близко к нему и могут увидеть пин-код карты. Затем он в грубой форме попросил отойти дальше, что и стало причиной конфликта.

Предотвратить разгорающийся конфликт попытался один из очевидцев, однако именно он и получил первый удар. Охране торгового центра с трудом удалось разнять участников потасовки и вызвать сотрудников полиции.

В настоящее время все «драчуны» находятся в отделении полиции и дают показания.