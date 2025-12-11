Мог покончить с собой: тело пропавшего подростка обнаружили лесу в Новой Москве

сегодня в 09:12

Пропавшего подростка обнаружили мертвым в лесу в Новой Москве

В четверг утром в лесу неподалеку от Троицка в Новой Москве было найдено тело пропавшего 17-летнего подростка, сообщает «МК: срочные новости» .

Активные поиски юноши велись с 8 декабря — он пропал именно в этот день.

В качестве предварительной причины смерти назван суицид. Остальные детали произошедшего неизвестны.

Ранее в столице после ссоры с родителями пропал 11-летний мальчик, он ушел из дома с копилкой. Позднее ребенка видели с неизвестным мужчиной.

