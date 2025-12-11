Мог покончить с собой: тело пропавшего подростка обнаружили лесу в Новой Москве
Фото - © Медиасток.рф
В четверг утром в лесу неподалеку от Троицка в Новой Москве было найдено тело пропавшего 17-летнего подростка, сообщает «МК: срочные новости».
Активные поиски юноши велись с 8 декабря — он пропал именно в этот день.
В качестве предварительной причины смерти назван суицид. Остальные детали произошедшего неизвестны.
Ранее в столице после ссоры с родителями пропал 11-летний мальчик, он ушел из дома с копилкой. Позднее ребенка видели с неизвестным мужчиной.
