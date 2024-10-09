Модель Кристина Рэй пропала в Сочи, когда пошла на поиски закладки

Оперативникам удалось восстановить данные с SIM-карты пропавшей в Краснодарском крае экс-обладательницы самых больших губ в России 35-летней Кристины Кожевниковой, известной как Кристина Рэй. Оказалось, что модель исчезла после того, как отправилась на поиски закладки, сообщает Baza .

В день пропажи Рэй искала синтетические наркотики. Родственники рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что уже долгое время модель страдает от зависимости. Незадолго до исчезновения она сбежала из дома, когда узнала, что ее хотят отправить в реабилитационный центр.

Полиция уже нашла молодого человека, с которым Рэй виделась последним. Его допросили и составили административный протокол за употребление наркотических средств.

На данный момент правоохранители придерживаются двух версий. Первая — у модели смертельная передозировка, вторая — она жива и где-то употребляет наркотики. Оперативники подозревают, что девушка может находиться с мужчиной по кличке Кот, но его местонахождение пока не определили.

На связь с родными и друзьями 35-летняя Кристина перестала выходить 28 сентября. В настоящее время ведутся активные поиски девушки. Приметы: рост 182 сантиметра, каштановые волосы, была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.