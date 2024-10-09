Экс-обладательница титула «Самые большие губы в России» исчезла в Сочи

В Краснодарском крае пропала бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Кожевникова, известная как Кристина Рэй. Девушка ранее попала в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает SHOT .

На связь с родными и друзьями 35-летняя Кристина перестала выходить 28 сентября. В настоящее время ведутся активные поиски девушки. Приметы: рост 182 сантиметра, каштановые волосы, была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.

Уроженка Южно-Сахалинска в течение некоторого времени проживала в Петербурге, а затем перебралась в Сочи, где занялась работой в сфере ногтевого сервиса. В возрасте 22 лет она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых объемных губ в стране.

Кристина неоднократно прибегала к процедуре увеличения губ с помощью инъекций, однако впоследствии отказалась от этой практики и вернула себе прежний облик.

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