16-летняя школьница не прижилась в новом классе и бесследно исчезла под Краснодаром

Mash: в Краснодарском крае третий день ищут пропавшую 16-летнюю девочку

Пропавшую 3 дня назад 16-летнюю девочку разыскивают на Кубани. До своего исчезновения десятиклассница не прижилась в новом классе, сообщает Kub Mash .

Инцидент произошел в поселке Плодородном. По словам мамы, одноклассники создали группу, в которой обзывали новенькую Элю и еще пару детей. В свою очередь школьница ответила тем же.

Дома подросток рассказала родителям, что не хочет возвращаться в новую школу, однако родные попросили немного подождать и все наладится. При этом взяли телефон девочки, чтобы проверить переписки. В этот момент Эля хлопнула дверью и ушла в неизвестном направлении.

Пропавшая школьница была одета в клетчатую рубашку алого цвета, черные штаны и кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят связаться с экстренными службами по номеру 112.

Ранее православного блогера немецкого происхождения Клауда Роммеля задержали в Петербурге по подозрению в растлении 10-летней девочки.