Модель Кристина Рэй могла умереть в результате несчастного случая
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На трупе модели, бывшей обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристины Рэй не нашли следов насильственной смерти. Главная рассматриваемая версия произошедшего с ней — несчастный случай, сообщает SHOT.
Предположительно, Рэй залезла в коллектор канализации за упакованными для нее запрещенными веществами. Она могла принять их сразу, из-за чего вода снесла ее.
За несколько недель пребывания в жидкой среде, труп разложился. Однако сотрудники правоохранительных органов не нашли признаков того, что Рэй кто-то убил.
Труп модели обнаружили без одежды. Скорее всего, ее смыло потоком воды.
Ранее сообщалось, что тело Рэй нашли в канализации в Сочи. Близкие 35-летней девушки подозревали, что она употребляет запрещенные вещества.