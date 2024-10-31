Модель Кристина Рэй могла умереть в результате несчастного случая

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SHOT: на трупе модели Кристины Рэй не было признаков насилия

На трупе модели, бывшей обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристины Рэй не нашли следов насильственной смерти. Главная рассматриваемая версия произошедшего с ней — несчастный случай, сообщает SHOT .

Предположительно, Рэй залезла в коллектор канализации за упакованными для нее запрещенными веществами. Она могла принять их сразу, из-за чего вода снесла ее.

За несколько недель пребывания в жидкой среде, труп разложился. Однако сотрудники правоохранительных органов не нашли признаков того, что Рэй кто-то убил.

Труп модели обнаружили без одежды. Скорее всего, ее смыло потоком воды.

Ранее сообщалось, что тело Рэй нашли в канализации в Сочи. Близкие 35-летней девушки подозревали, что она употребляет запрещенные вещества.