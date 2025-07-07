В Пулково из-за коллапса курительную комнату сделали бесплатной

Из-за сложной ситуации, которая складывается в петербургском аэропорту Пулково на фоне частой приостановки работы воздушной гавани и скоплению людей, администрация приняла решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным. При этом пассажиров попросили строго соблюдать правила посещения комнаты, об этом говорится в официальном Telegram-канале Пулково.

«По многочисленным просьбам и учитывая сложность ситуации в аэропортах, руководство Пулково приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным. Просим соблюдать порядок. Напоминаем, что курительная комната рассчитана на единовременное посещение шести человек», — говорится в сообщении.

Курительная комната будет работать в свободном формате, начиная с полуночи 8 июля. Двери комнаты откроют после проведения технических работ.

Ранее сообщалось, что в Пулково появилась курительная комната, однако вход в нее был платным. Одномоментно в помещении могли находиться шесть человек. Позднее ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он считает, что внедрение платного курения в специальной зоне в аэропорту Пулково является незаконным обременением.

Транспортный коллапс в аэропортах Санкт-Петербурга и Московского региона произошел на фоне обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. На время, пока присутствует воздушная опасность, компетентные специалисты приостанавливают вылеты рейсов по всем направлениям, а также перестают принимать пребывающие суда, отправляя их на запасные аэродромы. Такие ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности пассажирам, но вместе с тем авиаперевозчики теряют огромные деньги из-за отмененных рейсов.

О том, каковы были масштабы транспортного коллапса 5 и 6 июля, а также к каким последствиям это приведет, читайте в материале РИАМО.