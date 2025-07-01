«Я понимаю, что содержание курительных комнат стоит денег, но эти деньги уже включены в общий свод расходов аэропорта. Это оплачивается через аэропортовые сборы с авиакомпаний, которые, в свою очередь, включают эти расходы в цену билета», — отметил эксперт.

По его мнению, оправдание к такой инициативе администрация Пулково получила бы только, если сократила сборы. Исходя из того, что пока таких действий не предприняли и в будущем вряд ли предпримут Вассерман назвал предложение обременительным и несправедливым.

Депутат добавил, что даже картинки на табачных упаковках намного эффективнее предложенных Пулково платных курительных комнат. Более того, большинство пассажиров приходят на рейс незадолго до вылета, из-за чего желание курить возникает только если рейс задерживается. То есть курящие будут наказаны по чужой вине.