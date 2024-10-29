сегодня в 12:08

Блогершу Кристину Рэй нашли мертвой в канализации в Сочи

Тело 35-летней блогерши Кристины Рэй обнаружено в Сочи в канализационном коллекторе, сообщает SHOT .

Экс-обладательница титула «Самые большие губы в России» пропала в конце сентября. Родные подозревали, что девушка употребляет наркотики.

Кристина Кожевникова (наст. имя-ред.) родом из Южно-Сахалинска, долгое время жила в Санкт-Петербурге. Недавно переехала в Сочи, где работала мастером ногтевого сервиса

Девушка в 2022 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Кристина неоднократно накачивала губы, но позже удалила филлеры и вернулась к прежней внешности.