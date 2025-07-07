В Люберцах планируется изъятие земельных участков для государственных нужд

На пересечении автомобильных дорог Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) и Красково – Коренево - Торбеево в городском округе Люберцы Московской области» (далее – Объект), планируется изъятие земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В соответствии с постановлением правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы» осуществляется реализация объекта дорожно – транспортной инфраструктуры, а именно: «Строительство надземного пешеходного перехода на пересечении автомобильных дорог Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) и Красково – Коренево - Торбеево в городском округе Люберцы Московской области» (далее – объект), планируется изъятие земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества для государственных нужд Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.