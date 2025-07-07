сегодня в 22:59

В Раде рассказали о больших потерях ВСУ

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что потери в Вооруженных силах Украины «сумасшедшие», но о них молчат, сообщает РИА Новости .

«То же возвращение 6 тысяч тел (погибших украинских военных — ред.), взамен мы отдали до 100», — рассказала она в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

Вооруженные силы Украины потеряли более 265 тысяч военных убитыми и ранеными за первую половину 2025 года.

Также отмечается, что Украина за этот промежуток времени потеряла 13 самолетов, 22 зенитных ракетных комплекса, 69 боевых машин РСЗО, 3 979 танков и других боевых бронемашин.