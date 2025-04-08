Модель из Ставрополья накурился в Таиланде и угодил в тюрьму

Модель из Ставрополья — 20-летний Радомир П. — употребил каннабис в Таиланде, ударил мужчину в местном аэропорту и угодил в тюрьму, сообщает Mash .

Молодой человек популярен в модной индустрии. Он снимается в азиатской рекламе машин, а также делает водеоролики в соцсети. Недавно он получил крупный гонорар, поэтому приехал в Таиланд и стал посещать бары, клубы и пользоваться разрешенными в стране веществами.

В конце отдыха молодой человек поехал в аэропорт за билетом, там он стал петь и танцевать возле стойки. Как рассказали местные правоохранители, после представления работник модной индустрии врезал по лицу прохожему. Задерживать его пришлось пятерым полицейским.

Сейчас модель уже четыре дня находится в участке. Он заливает в Сеть видео из камеры, у него 160 тыс. подписчиков. Его родные собирают деньги, чтобы заплатить налог, а также оплатить ему лечение в психиатрической больнице.