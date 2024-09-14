МО показало момент ликвидации ВСУ под Курском группировкой войск «Север»

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Российские военнослужащие продолжают ликвидировать боевиков ВСУ в Курской области, на видео попал момент уничтожения скопления живой силы противника группировкой войск «Север», сообщает пресс-служба Минобороны России .

На кадрах видно, как боевиков ВСУ ликвидируют с применением артиллерийских расчетов группировки войск «Север» под Курском. Оператор наводит прицел на вражеский объект, опираясь на данные воздушной разведки, затем производит точный удар.

Представители киевского режима пытались спрятаться в лесной местности, но это не помогло. Обнаруженные разведкой цели успешно уничтожены.

Ранее сообщалось, что российские военные сорвали попытки ВСУ прорваться вглубь Курской области. Враг пять раз пытался прорваться, но не смог.