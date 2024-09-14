Российские войска продолжают вытеснять ВСУ с территории Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

За сутки солдаты группировки войск «Север» атаковали 41-ю, 22-ю, 115-ю механизированные, 95-ю, 82-ю десантно-штурмовые, 112-ю и 129-ю бригады теробороны Украины. Они дислоцировались рядом с населенными пунктами Николаево-Дарьино, Любимовка, Борки, Покровский и Новоивановка.

Успешно отбиты пять украинских контратак. ВСУ предпринимали их рядом с Марьевкой, Русской Конапелькой, Обуховкой и Борками.

За сутки было уничтожено 30 боевиков ВСУ. Также выведены из строя бронеавтомобиль и легковая машина.

Также украинские войска пытались прорваться через госграницу РФ рядом с населенными пунктами Медвежье, Новый Путь и Веселое в Курской области. Там было сорвано пять таких попыток противника. В результате атак группировка войск «Север» за сутки уничтожила 40 боевиков ВСУ, два танка и пять бронемашин.

Ранее сообщалось, что иностранные наемники, сражающиеся на стороне Украины, неэффективно проявили себя в Курской области. Во время атак они прятались за спинами обычных бойцов.