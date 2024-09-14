Киевский режим задействовал в провокации Курской области иностранную наемную силу, но в итоге серьезно ошибся, рассчитывая, что наемники что-то изменят, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, показали себя малоэффективными во время украинского вторжения в Курскую область», — сообщил источник агентства.

Собеседник редакции отметил, что даже в самом начале вторжения ВСУ в Курской области иностранные наемники не шли вперед. Они старались держаться позади украинских боевиков, чем и продемонстрировали свою малоэффективность.

Наемники старались даже искать себе укрытия, но российские военнослужащие все равно их находили и ликвидировали.

Ранее российский суд заочно приговорил к 14-летнему сроку наемника из США, который воевал на стороне ВСУ. Американского военнослужащего уже объявили в международный розыск.