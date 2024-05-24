сегодня в 16:39

В результате боевых действий ВС РФ смогли освободить село Старица в Харьковской области. Сейчас войска группировки «Север» прогрессивно двигаются вглубь территории противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВС РФ нанесли поражение технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, живой силе противника.

За неделю ВСУ потеряли до 1840 военнослужащих, 40 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, четыре боевые машины РСЗО «Град» и Vampire, 6 танков, 8 боевых бронированных машин.

23 контратаки штурмовых групп ВСУ отражены в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Глубокое, Липцы Харьковской области.

Ранее в Сети появилось видео из освобожденной российскими войсками деревни Плетеневка в Харьковской области. Украинская армия пытается стереть деревню с лица земли.