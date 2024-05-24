МО: бойцы группировки «Север» освободили село Старица в Харьковской области
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В результате боевых действий ВС РФ смогли освободить село Старица в Харьковской области. Сейчас войска группировки «Север» прогрессивно двигаются вглубь территории противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
ВС РФ нанесли поражение технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны, живой силе противника.
За неделю ВСУ потеряли до 1840 военнослужащих, 40 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, четыре боевые машины РСЗО «Град» и Vampire, 6 танков, 8 боевых бронированных машин.
23 контратаки штурмовых групп ВСУ отражены в районах населенных пунктов Волчанск, Тихое, Глубокое, Липцы Харьковской области.
Ранее в Сети появилось видео из освобожденной российскими войсками деревни Плетеневка в Харьковской области. Украинская армия пытается стереть деревню с лица земли.