Минобороны РФ опубликовало видео из освобожденной деревни Плетеневка

Министерство обороны России опубликовало в Telegram-канале видео из деревни Плетеневка в Харьковской области, которая была освобождена группировкой войск «Север» в середине мая.

В этой деревне раньше располагались украинские военные, которые много раз обстреливали с ее окраин Белгородскую область. Практически в каждом здании населенного пункта располагались огневые точки.

В середине мая военнослужащим группировки «Север» удалось вытеснить противника. Сейчас украинская армия пытается полностью разрушить деревню.

В кадре российский военнослужащий с позывным Сокол показывает разрушенные дома, которые противник обстреливает из ствольной артиллерии. Боец уверяет: его товарищи работают хорошо, потому мирным жителям опасаться ничего не стоит.

Каждый день подразделение группировки войск «Север» отвоевывает территории, занятые противником. Мирным жителям бойцы помогают с эвакуацией в Белгородскую область, где для них уже подготовлены места временного размещения.

Ранее в Сети появилось видео, как боец ВС РФ смог увернуться от 7 украинских дронов, ловко отпрыгивая в сторону.