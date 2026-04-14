Многодетный отец лишился всех зубов после лечения в Турции и покончил с собой

48-летний многодетный отец из Великобритании потерял все зубы в результате неудачного лечения в Турции. Это его настолько сильно разбило, что он решил свести счеты с жизнью, сообщает Газета.ru со ссылкой на Metro.

Поляк Павел Буковски жил в Великобритании более 20 лет. Он обзавелся женой и тремя детьми, работал водителем погрузчика. Долгое время мужчина страдал от пародонтита — хронического заболевание десен.

Буковски обратился с этой проблемой в стоматологию в Турции. Он хотел, чтобы ему установили временные протезы, а затем постоянные импланты.

В клинике ему удалили все зубы, а затем заявили, что продолжать лечение не могут. Мужчину отправили домой и попросили вернуться через 6 месяцев. Этот случай сильно повлиял на эмоциональное состояние Павла.

По словам родных, потеря зубов разрушила его уверенность в себе и чувство надежды. 24 апреля 2025 года мужчину в критическом состоянии доставили в больницу Норфолка и Норвича, где психиатр отметил суицидальные мысли и риски, после чего его направили в кризисную группу. Но уже 28 апреля мужчина покончил с собой.

Вдова мужчины винит во всем больницу. По ее словам, врачи не давали пациенту необходимых лекарств, а соцработники не приходили или опаздывали. В данном деле разбирался Фонд Национальной службы здравоохранения Англии. После расследования он выявил факторы, которые повлияли на то, что пациент совершил суицид.

