Многодетная мать содержала альфонса и перевела ему 1 млн для земельной сделки

Мать троих детей из столицы несколько месяцев содержала афериста-альфонса, а потом даже перевела ему 1 млн рублей на несуществующую земельную сделку в Калуге. Спустя время женщина осознала обман и обратилась в полицию, сообщает «Осторожно, Москва» .

Многодетная мать познакомилась с мужчиной на криптокурсах, а летом 2025 года они оба пострадали из-за мошеннической схемы и планировали подать коллективное заявление в полицию. Мужчина уверял подругу, что является опытным адвокатом. В итоге между ними возникли романтические отношения.

Затем молодой человек предложил попробовать заработать, выкупая недвижимость и автомобили по низкой цене при банкротстве собственника. Женщине он обещал 30% от сделок. Затем пара и вовсе начала жить вместе в квартире москвички.

«В августе мы начали встречаться, два месяца назад — жить в моей квартире. Он бесплатно проживал со мной, ел мою еду, никогда ни за что не платил», — рассказала женщина.

Затем она перевела сожителю 1 млн рублей на «земельку в Калуге», но деньги он так и не вернул, как и проценты от сделки. 100 000 рублей «на дело» одолжила мужчине и подруга потерпевшей. Вскоре оказалось, что альфонс не имеет отношения к адвокатской деятельности. Обманутая женщина написала заявление в полицию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.