«Мне с**** на твоих детей»: женщина с собаками напала на людей с детьми в Москве

В столице женщина разозлилась из-за просьбы не выгуливать двух собак на детской площадке и напала на соседей с детьми. Те собираются писать заявление в полицию, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел на детской площадке в районе Ростокино. Родители гуляли здесь с детьми и заметили двух собак, бегавших без поводка. По словам очевидцев, животные не были агрессивными, но проявляли интерес к детям.

Рядом находилась хозяйка собак, которую попросили убрать питомцев с площадки. Женщина в ответ проявила агрессию и вступила с соседями в словесный конфликт. Она заявляла, что приобрела в доме квартиру и имеет право выгуливать собак, где и сколько захочет.

«Мне с**** на твоих детей, мне вообще плевать на детей, на тебя», — сказала женщина.

При этом она громко кричала матом и оскорбляла окружающих. Жители вызвали наряд полиции, но не дождались и разошлись. Сейчас они собираются написать заявление, так как опасаются гулять на площадке из-за неадекватного поведение хозяйки собак.

Ранее москвичку впервые в России оштрафовали за неубранную мочу собаки. Однако по закону наказание полагается только за неубранные фекалии. Женщина хочет оспорить штраф в суде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.