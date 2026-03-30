Младенца нашли в кузове эвакуатора в Тюмени

В Тюмени младенца бросили в кузов эвакуатора. Малыша после обнаружения госпитализировали в одну из больниц города. Медики осмотрели его и выявили, что у ребенка нет повреждений, сообщает РЕН ТВ .

Сейчас младенец продолжает находиться под присмотром врачей. В департаменте социального развития Тюменской области добавили, что специалисты сделают все для защиты прав малыша.

Полицейские возбудили уголовное дело. Они разыскивают родителей ребенка и других причастных к происшествию.

Ранее в Орске Оренбургской области двое подростков спасли младенца, которого водитель такси оставил на обочине. Подростки наткнулись на люльку случайно и сразу обратились к правоохранителям.

