Младенца нашли в кузове эвакуатора в Тюмени
В Тюмени младенца бросили в кузов эвакуатора. Малыша после обнаружения госпитализировали в одну из больниц города. Медики осмотрели его и выявили, что у ребенка нет повреждений, сообщает РЕН ТВ.
Сейчас младенец продолжает находиться под присмотром врачей. В департаменте социального развития Тюменской области добавили, что специалисты сделают все для защиты прав малыша.
Полицейские возбудили уголовное дело. Они разыскивают родителей ребенка и других причастных к происшествию.
Ранее в Орске Оренбургской области двое подростков спасли младенца, которого водитель такси оставил на обочине. Подростки наткнулись на люльку случайно и сразу обратились к правоохранителям.
