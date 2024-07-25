Младенца чуть не похитили на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы мужчина пытался похитить младенца, но его задержали, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Инцидент произошел 24 июня 2024 года. Мужчина рядом с домом на Ферганском проезде в Москве атаковал незнакомую женщину и ее младенца, родившегося в 2024 году.

Нарушитель правопорядка силой вырвал ребенка из рук жертвы и попытался убежать, но его преследовал один из свидетелей инцидента. Тогда подозреваемый кинул ребенка на асфальт, нанеся ему большое количество травм.

Фигуранта уголовного дела задержали, им оказался мужчина 1997 года рождения. Следственные действия продолжаются, заведено уголовное дело по статье о похищении человека.

Ранее 25-летнего жителя Балашихи, который полгода травил мать и отчима, обвинили в покушении на убийство. В его биографии был еще один такой же эпизод.