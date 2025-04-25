Младенец из семьи азербайджанцев утонул в ванне в Новой Москве

В Новой Москве погиб 11-месячный ребенок из семьи выходцев из Азербайджана. Малыш захлебнулся во время купания в ванной, утверждает «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось в одной из квартир в поселении Сосенское. Вечером 24 апреля мать ребенка, 25-летняя азербайджанка, оставила его одного в ванной во время купания. В это время младенец захлебнулся и погиб.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

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