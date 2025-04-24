В Подмосковье школьница совершила суицид, когда родители обвинили ее в краже

В Московской области семиклассница совершила суицид после ссоры с родителями, рассказала региональный детский омбудсмен Ксения Мишонова в своем Telegram-канале . Девочка поругалась с родителями из-за того, что они обвинили ее в краже денег.

Школьница оставила предсмертную записку. В ней несовершеннолетняя заявила, что не брала средства, в краже которых ее подозревали родные.

Ночью семиклассница ушла из дома. Позже очевидцы обнаружили ее тело.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Подмосковье прохожему удалось спасти мужчину от самоубийства на железнодорожной станции. Очевидец силой оттолкнул человека от перил перехода, благодаря чему сохранил ему жизнь.