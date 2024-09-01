«МК»: в Подмосковье отец сбежал, бросив умирать в горящей квартире жену и детей

В подмосковной деревне Юрцево многодетный отец сбежал из квартиры, где находились его жена и дети, бросив их умирать в пожаре, который случился вечером 31 августа, пишет «МК» .

Соседи сообщили, что пожар в квартире, где погибли трое детей и их мать, начался с взрыва. Предварительно установлено, что ЧП произошло из-за литиевого аккумулятора электрического скутера, который стоял на зарядке.

После того, когда пожар начался, соседи вызвали МЧС и начали тушить возгорание, а глава семейства — 45-летний мужчина — выбежал на улицу и начал бегать вокруг дома с криками «помогите», при этом даже не пытаясь спасти свою семью из огня.

Многодетный отец, который практически не пострадал, доставлен в одну из больниц вместе с еще пятью детьми, у которых диагностированы ссадины, ожоги и переломы. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в деревне Юрцево при пожаре погибли 5-летний мальчик и две девочки 3-х и 4-х лет. Позднее в больнице умерла мать малышей. Врачи пытались ее спасти, но оказались бессильны.