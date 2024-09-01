Трое детей погибли при пожаре в Подмосковье

Фото - © В деревне Юрцово при пожаре погибли трое детей/Telegram-канал Прокуратуры Московской области

В деревне Юрцово при пожаре погибли трое детей

В деревне Юрцово Московской области при пожаре погибли трое детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в квартире на 4 этаже, его ликвидировали 52 специалиста и 19 единиц техники.

«Погибли дети: мальчик 5 лет, девочки 4 и 3 года», — сказано в сообщении.

В больнице находятся 7 человек, из них 5 детей. Все члены одной семьи.