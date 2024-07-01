«МК»: учительница умерла прямо на сцене во время выпускного в Волгограде

Ученикам и преподавателям лицея № 5 в Волгограде выпускной запомнился отнюдь не радостными моментами, а внезапной смертью учителя физкультуры, сообщает MK.Ru .

Выпускной, который проходил в музыкальном театре, должен был стать самым настоящим праздником для ребят. На мероприятии царила радостная атмосфера, а когда подошла очередь вручать аттестаты, учитель физкультуры Марина Шилина с улыбкой стала вызывать выпускников на сцену.

Женщина успела назвать несколько фамилий, как вдруг побледнела и упала на пол. К ней подбежали коллеги, но сделать уже ничего не могли — она скончалась моментально.

Выдачу аттестатов сначала прекратили, сцену закрыли занавесом, но затем продолжили праздник, не желая сообщать о случившемся, чтобы не омрачать мероприятие.

Отмечается, что на момент смерти Марине Шилиной было 60 лет. Она никогда не жаловалась на здоровье, вела активный образ жизни, лично участвуя во всех школьных спортивных мероприятиях. Женщину похоронили 30 июня.

Ранее 17-летний юноша умер сразу после выпускного в Брянской области. Он утонул в реке.