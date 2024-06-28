17-летний парень умер после выпускного в Брянской области

Трагический случай произошел в Брянской области. 17-летний парень погиб во время празднования выпускного с одноклассниками, сообщает SHOT .

26 июня Матвей отмечал выпускной в поселке Красная гора. Ребята всю ночь гуляли, а под утро решили искупаться в речке Беседь. Одноклассники зашли в воду вчетвером.

Матвей не умел плавать, поэтому решил просто помочить ноги, однако парня затянуло на глубину около 4 метров. Одноклассники пытались помочь другу, но не смогли. Тело Матвея нашли водолазы.

Учителя и класс выразили соболезнование семье парня. Они рассказали, что у него были большие планы. Матвей окончил курсы волонтеров и собирался поступать в университет в Москве.

Ранее купание мужчины в состоянии алкогольного опьянения чуть не стало причиной трагедии в Калининградской области. Туриста заметили плавающим лицом в воде.