МК: у девочки, зарезавшей бабушку в Москве, были проблемы с психикой

11-летняя девочка из Москвы, вонзившая нож в свою 75-летнюю бабушку, из-за чего та скончалась, имела проблемы с психикой, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

В октябре 2024 года школьнице поставили диагноз «легкая умственная отсталость». Тем не менее на учете она не состояла. Из-за проблем со здоровьем девочка не ходила в школу, а училась дома.

Она жила в квартире на улице Твардовского вместе с родителями и бабушкой. Накануне между девочкой и ее родственницей завязался конфликт.

Девочка находилась дома с бабушкой, у которой отпросилась погулять. Та не разрешила, так как вечером к школьнице должен был прийти репетитор. Из-за этого девочка пришла в ярость, схватила нож и ударила пожилую родственницу.

После этого несовершеннолетняя выбежала на улицу с криками о том, что бабушка умерла. Соседи вызвали пенсионерке скорую помощь, но бабушка умерла по дороге в больницу.

Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.