В Москве 11-летняя девочка зарезала свою бабушку из-за просьбы не гулять

Baza: в Москве 11-летняя девочка зарезала бабушку, попросившую ее не гулять

На северо-западе Москвы 11-летняя девочка зарезала 75-летнюю бабушку, которая попросила ее не уходить гулять и дождаться репетитора. Пожилая женщина умерла в машине скорой помощи, сообщает Baza со ссылкой на источники.

Убийство произошло в квартире на улице Твардовского, где школьница живет вместе с родителями и бабушкой. Девочка учится из дома и не ходит в школу из-за проблем со здоровьем.

30 января ученица находилась дома с бабушкой и отпросилась у нее погулять. Пожилая родственница не разрешила, потому что вечером к девочке должен был прийти педагог.

Из-за этого несовершеннолетняя взбесилась, взяла кухонный нож и вонзила его бабушке в живот. После этого девочка выбежала на улицу с криками «бабушка умерла».

Соседка-ровесница школьницы поднялась к ней домой, увидела женщину в крови и вызвала врачей. Медики повезли пенсионерку в больницу, но она умерла в карете скорой помощи.

В отношении 11-летний девочки возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшей. Ответственность по этой статье наступает только после достижения 14-летнего возраста.