МК: рейсовый автобус дотла сгорел в Подмосковье

В деревне Сихнево Дмитровского городского округа один из рейсовых автобусов сошел с маршрута. Транспорт попросту выгорел дотла, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На снятом очевидцем видео можно увидеть, как сгоревший автобус стоит на обочине. Пожарные рядом, они уже потушили возгорание. От автобуса идет серый дым. О пострадавших ничего неизвестно.

Ранее специалисты поисково-спасательного поста 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в ликвидации последствий ДТП в городском округе Кашира. Здесь столкнулись сразу пять легковушек.

До этого на Варшавском шоссе произошло ДТП, в котором пострадали четыре автомобиля. Машины столкнулись в районе д. 152 к1.