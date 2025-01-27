Последствия ДТП с участием пяти машин устранили спасатели Подмосковья в Кашире

Начальник караула Сергей Рябов рассказал, что утром в единую службу экстренных вызовов «Система-112» поступило сообщение о том, что на автомобильной дороге в Кашире произошло попутное столкновение пяти легковушек.

«Работники противопожарно-спасательной службы незамедлительно прибыли на место аварии. В целях безопасности специалисты установили ограждения из конусов, а также отключили аккумуляторы на поврежденных автомобилях, чтобы избежать возможного возгорания. Спасатели смогли поставить на колеса одну из легковых машин, которая лежала на крыше, и освободить проезжую часть для движения других транспортных средств. Кроме того, работники подразделения оказали психологическую помощь участникам ДТП. В результате аварии были повреждены пять автомобилей, но, к счастью, никто не пострадал, и медицинская помощь никому не потребовалась», — пояснил Сергей Рябов.

В условиях существующих угроз на территории Московской области функционирует Главное управление региональной безопасности, которому поручена работа по реализации концепции противодействия терроризму и экстремизму. В Подмосковье удалось по-новому организовать ключевую составляющую антитеррора — обеспечение физической охраной потенциальных объектов террористических посягательств. Еще в регионе действует проект «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Благодаря ему жители могут обращаться на портал «Добродел» с предложениями о том, как сделать безопаснее то или иное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.