сегодня в 09:53

МК: пострадавший при взрыве авто в Москве служил в секретной воинской части

Пострадавший при взрыве авто в столичном дворе Андрей Торгашов служил в одной из секретных воинских частей. Происшествие может быть связано с его участием в спецоперации, сообщает «МК: срочные новости» .

Кроме того, Торгашов и его жена Майя недавно выиграли иск у недобросовестных застройщиков. Супруги приобрели квартиру на стадии котлована на Молжаниновском шоссе.

За жилье семья заплатила 9 с половиной миллионов. Однако квартиры супруги не дождались. Майя и Андрей отсудили компенсацию у недобросовестных застройщиков.

Инцидент произошел 24 июля утром на улице Синявинской. В ходе происшествия пострадали владелец авто и пассажир.

По одной из версий, причиной взрыва могла быть попытка заказного убийства. Остальные обстоятельства происшествия неизвестны.