«МК»: 24-летнюю девушку-следователя нашли мертвой в Подмосковье

В Наро-Фоминском городском округе нашли мертвой 24-летнюю девушку-следователя. Она покончила с собой в собственной квартире, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Утром следователь не вышла на работу и не отвечала на звонки. Коллеги приняли решение вскрыть дверь ее квартиры, где и обнаружили тело.

По словам знакомых девушки, она часто жаловалась на начальство, которое не отпускало в отпуск и отказывалось подписывать рапорт на увольнение.

Ранее ефрейтор Росгвардии покончил с собой в московском метро. Тело военного нашли днем на станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии.