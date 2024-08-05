Ефрейтор Росгвардии убил себя в метро Москвы

4 августа в московском метрополитене погиб мужчина. Им оказался ефрейтор Росгвардии, он покончил с собой, сообщает MK.Ru со ссылкой на источник в рядах правоохранителей.

Тело военного нашли днем на станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии. Согласно итогам проверки, росгвардеец совершил самоубийство.

Погибший служил в подразделении связи одной из частей Росгвардии. Причины, толкнувшие бойца на суицид, пока не озвучиваются.

На днях 60-летний менеджер московского банка попытался покончить с собой из-за ссоры с начальством. После неудачной попытки самоубийства пожилой сотрудник утверждал, что на этот шаг его подтолкнули слова начальницы, которая хотела его уволить. Мужчину отправили к психиатру.

