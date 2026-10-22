сегодня в 18:12

ElevenLabs выпустила нейросеть Chimera для генерации видео с «живыми» людьми

Британский разработчик в сфере искусственного интеллекта ElevenLabs выпустил новую мультимодальную нейросеть Chimera в рамках платформы Eleven Creative. Как отмечается в презентационном видеоролике компании, за последнее десятилетие технологии генерации искусственного видеоряда и синтеза речи развивались высокими темпами, однако эти направления существовали раздельно.

Разработка Chimera призвана решить эту проблему за счет бесшовной интеграции двух ведущих мировых решений: собственной аудиомодели Eleven v4 и видеогенератора Seedance 2.5.

Объединение алгоритмов позволяет синхронно создавать высокодетализированный видеоряд и накладывать реалистичные, эмоционально окрашенные голоса с точной артикуляцией губ персонажей. В системе реализован детальный покадровый и посемпловый контроль.

Функция дает пользователям возможность настраивать эмоциональные оттенки речи — от раздражения и усталости до доверительного тона — и синхронизировать их с мимикой и действиями героев в кадре. Инструмент Chimera уже стал доступен для пользователей платформы Eleven Creative.

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