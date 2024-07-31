В Москве менеджер банка попытался покончить с собой из-за ссоры с начальством

Менеджер крупного столичного банка попытался покончить с собой прямо посреди рабочего дня, его довела до этого ссора с начальством, сообщает Telegram-канал « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел в банке, расположенном в районе Трубной площади. 60-летний менеджер как обычно пришел на работу в офис, а в какой-то момент коллеги заметили, как он выходит из лифта весь в крови. Мужчина попытался совершить суицид.

Менеджеру вызвали скорую помощь, он выжил. Затем его отправили к психиатру. Мужчина рассказал, что решил уйти из жизни из-за ссоры с начальницей.

По его словам, руководитель хотела его уволить. При этом мужчина работал в компании давно и успел добиться больших успехов.