В Москве менеджер банка попытался покончить с собой из-за ссоры с начальством
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Менеджер крупного столичного банка попытался покончить с собой прямо посреди рабочего дня, его довела до этого ссора с начальством, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Инцидент произошел в банке, расположенном в районе Трубной площади. 60-летний менеджер как обычно пришел на работу в офис, а в какой-то момент коллеги заметили, как он выходит из лифта весь в крови. Мужчина попытался совершить суицид.
Менеджеру вызвали скорую помощь, он выжил. Затем его отправили к психиатру. Мужчина рассказал, что решил уйти из жизни из-за ссоры с начальницей.
По его словам, руководитель хотела его уволить. При этом мужчина работал в компании давно и успел добиться больших успехов.