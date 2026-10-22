Александр Коган предложил стимулировать модернизацию штрафами за выбросы

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коган представил в комитете по экологии поправки к законопроекту о штрафах за превышение квот на промышленные выбросы. Они должны побуждать предприятия обновлять очистные сооружения, а не оплачивать нарушения, сообщает пресс-служба отделения «Единой России» Московской области.

Законопроект приняли в первом чтении в июне 2024 года и готовят ко второму. Правительственные поправки предусматривают штрафы от 0,1 до 5% выручки в зависимости от нарушения, для естественных монополий — сниженные ставки.

Александр Коган предложил соотносить штрафы с масштабом превышения квот. Он отметил риск: если штраф дешевле модернизации, предприятию выгоднее заплатить, чем обновлять очистные сооружения.

«Наша цель — не собрать больше штрафов, а добиться реального сокращения загрязнения воздуха», — подчеркнул Александр Коган.

На заседании обсудили расчет штрафов для угольной отрасли и других производств, а также ответственность за нарушения на нескольких объектах. Депутат считает, что эти вопросы нужно доработать ко второму чтению.

Законопроект отвечает целям федерального проекта «Чистый воздух», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина в рамках народной программы. Его задача — снизить вредные выбросы и улучшить воздух в промышленных городах. Первыми участниками стали 12 городов, где в 2027 году подведут итоги эксперимента по ограничению выбросов.

По данным подмосковного отделения партии, за последние пять лет благодаря народной программе в регионе закрыли все полигоны, выбросы сократились в 1,5 раза, вода в водоемах стала чище.

Новая программа предусматривает преобразование промзон в экологичные пространства и парки с сохранением природных зон и зеленых территорий для отдыха. Продолжатся рекультивация комплексов по переработке отходов и развитие инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Долю утилизации планируют довести до 36%, сортировки — до 60%. Защитой лесов и оздоровлением среды займутся в рамках проектов «Чистый лес» и «Чистый водоем».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.