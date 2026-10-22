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В Люберцах откроют книжный клуб в Летнем парке Малаховки

Первая встреча книжного клуба пройдет 25 октября в 15:00 в Летнем парке поселка Малаховка городского округа Люберцы. Участники обсудят повесть Александра Куприна «Гранатовый браслет», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В воскресенье, 25 октября, в Летнем парке Малаховки состоится первая встреча книжного клуба. Участники обсудят повесть Александра Куприна «Гранатовый браслет», затронут темы любви, долга и человеческого достоинства и поделятся впечатлениями о прочитанном.

Встречу проведет Эльханан Моше Давид — выпускник МГУ, хореограф, фотограф и культурный энтузиаст. В программу войдут чтение и обсуждение произведения.

«В планах — чтение и обсуждение произведений русских и зарубежных писателей. Список литературы будет формироваться с учетом пожеланий участников клуба», — отметили организаторы мероприятия.

Встречи планируют проводить раз в две недели. К участию приглашают всех любителей литературы, желающих обсудить прочитанное в дружеской обстановке.

Первая встреча начнется в 15:00 в здании администрации Летнего парка по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом 1.

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