«Мясной клей» нашли в твороге некоторых производителей

Специалисты Роскачества проверили продукцию популярных торговых марок творога 5% жирности по 77 показателям. В молочной продукции некоторых производителей нашли микробную трансглютаминазу — так называемый «мясной клей», сообщает РБК .

Один из образцов был закуплен на Даниловском рынке столицы, 20 марок произведены в РФ, одна — в Республике Беларусь.

Согласно исследованию, микробная трансглютаминаза была обнаружена в твороге «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Недобросовестные производители могут применять фермент с целью ускорения процесса производства творога.

В ведомстве отметили, что в твороге с Даниловского рынка были найдены бактерии группы кишечной палочки. Также превышение содержания дрожжей выявлено в продукции «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод» и «Ярче!», а повышенная концентрация плесени – у производителей «Вкуснотеево», «Нытвенский маслозавод» и с Даниловского рынка.

Кроме того, продукция с Даниловского рынка не отвечает требованиям ГОСТа и стандартам Российской системы качества по массовой доле белка, которая в твороге составляет лишь 11,8%, тогда как в продукте 5% жирности она должна быть не менее 16%.

В Роскачестве добавили, что нарушений по показателям микробиологической безопасности не выявили в продукции торговых марок «Вкусвилл», «Простоквашино», «Савушкин», «Светаево», «Село Зеленое», «Экомилк», «Эконива», «Домик в деревне», «Искренне ваш», «Кубанский молочник», «Лебедянь молоко», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Славянские кружева»и «Талицкий».

При этом не соответствует требованиям по количеству молочнокислых бактерий творог производителей «Кубанский молочник», «Рузское молоко», «Свежее завтра», «Светаево», «Село Зеленое», «Экомилк»и «Эконива».

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