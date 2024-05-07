Россиян предупредили о резком подорожании шоколада в магазинах

Российские поставщики шоколадных изделий предупредили торговые сети о повышении цен на 10–20%. Это связано с ростом стоимости какао-бобов, сообщает РБК .

«Это вынужденная мера, так как шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости», — заявил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Он подчеркнул, что некоторые поставщики впервые в этом году повысят цены, хотя на бирже цены на какао не прекращают расти и побили рекорд за последние 47 лет. До этого момента эти кондитеры сдерживали рост за счет запасов сырья, которое было приобретено по старой цене.

Востриков добавил, что другие поставщики шоколада намерены плавно корректировать отпускные цены. Это возможно, если розничная торговля принимает эти изменения.

В конце марта биржевые цены на какао-бобы установили новый рекорд. Впервые в истории фьючерсы на сырье для производства шоколада превысили показатель 10 тыс. долларов. Это грозит усилением глобального дефицита ключевого сырья и резкому росту цен на продукт в 2024 году.