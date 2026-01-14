Мизулина: полиция выясняет, как девушка попала к треш-стримерам в Краснодаре

В Краснодаре правоохранительные органы проводят расследование по факту истязания девушки во время треш-стрима, об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Мизулина сообщила со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю о том, что стражи порядка начали проверку по факту издевательств над жительницей Петербурга треш-стримерами, которые поджигали ей пятки.

«В настоящее время сотрудниками полиции Краснодара выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила Мизулина со ссылкой на полицию.

Ранее сестра пострадавшей увидела в Сети ролик, как неизвестные удерживали ее в квартире в Краснодаре и за донаты всячески пытали. Девушку в том числе поджигали за вознаграждение. На некоторых роликах она вела себя неадекватно: то плакала, то смеялась.

