Мишонова: пострадавший от взрыва в Химках подросток находится в реанимации

Согласно информации от медиков Красногорского медицинского центра Рошаля, состояние здоровья пострадавшего мальчика оценивается как стабильное, но он находится в отделении реанимации. Об этом в своем Telegram-канале рассказала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Пострадавшему мальчику предоставляется весь комплекс требуемых лечебных процедур. В настоящее время ребенок остается под наблюдением в отделении интенсивной терапии.

«Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку», — написала Мишонова.

В связи с произошедшим, Мишонова считает необходимым еще раз обратиться к родителям. Она попросила отцов и матерей поддерживать связь со своими детьми, быть осведомленными об их местонахождении, круге общения и, что особенно важно, о том, как они проводят свое время вне дома.

Ранее сообщалось, что 20 декабря один человек погиб и двое пострадали при взрыве неустановленного предмета в Химках. Инцидент произошел в Банном переулке микрорайона Сходня. Во время детонации были ранены 51-летняя женщина и 15-летний подросток. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

