Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом

Мужчина тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом
Происшествия

Мужчина тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль у хутора Церковный в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями госпитализировали.

Ранее в приграничном селе Красный Октябрь Белгородской области на мине подорвался автомобиль, никто не пострадал.