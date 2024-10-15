Мирный житель ранен при атаке беспилотника ВСУ под Белгородом
Мужчина тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на грузовик под Белгородом
Мужчина тяжело ранен при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль у хутора Церковный в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«На повороте к хутору Церковный грузовой автомобиль подвергся атаке беспилотника. Пострадал водитель», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями госпитализировали.
Ранее в приграничном селе Красный Октябрь Белгородской области на мине подорвался автомобиль, никто не пострадал.