Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ херсонского поселка Великая Лепетиха

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Сальдо: человек пострадал при обстреле ВСУ поселка Великая Лепетиха по Херсоном

Мирный житель получил ранения 9 мая во время обстрела украинской стороной поселка Великая Лепетиха в момент празднования Дня Победы и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В жилой застройке множественные ранения получил 20-летний молодой человек», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавший был госпитализирован в медучреждение. В данный момент его жизни и здоровью угроз нет.

Глава региона добавил, что в пятницу украинские военнослужащие нанесли удары по жилым кварталам в Новой Каховке. В результате атаки ВСУ повреждения получили несколько частных домовладений, без электричества остался микрорайон Рабочий Поселок.

Ранее стало известно, что в пятницу на рассвете украинские боевики обстреляли Куйбышевский район ДНР. Из-за обстрела повреждения получили частные дома, автомобили и газовая труба.