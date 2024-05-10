Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ херсонского поселка Великая Лепетиха
Фото - © Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области
Мирный житель получил ранения 9 мая во время обстрела украинской стороной поселка Великая Лепетиха в момент празднования Дня Победы и поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«В жилой застройке множественные ранения получил 20-летний молодой человек», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пострадавший был госпитализирован в медучреждение. В данный момент его жизни и здоровью угроз нет.
Глава региона добавил, что в пятницу украинские военнослужащие нанесли удары по жилым кварталам в Новой Каховке. В результате атаки ВСУ повреждения получили несколько частных домовладений, без электричества остался микрорайон Рабочий Поселок.
Ранее стало известно, что в пятницу на рассвете украинские боевики обстреляли Куйбышевский район ДНР. Из-за обстрела повреждения получили частные дома, автомобили и газовая труба.