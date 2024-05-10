Украинская армия обстреляла Куйбышевский район ДНР

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На рассвете в пятницу ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецкой Народной Республики, сообщает Telegram-канал «Русская Весна Z: спецоперация на Украине и Донбассе».

Противник бил по территории РФ из Галицыновки, которая находится под контролем украинской армии.

Из-за обстрела были повреждены частные жилые дома, машины, а еще перебита газовая труба.

Ранее беспилотники и дроны-камикадзе атаковали поселок Теткино Курской области. Там загорелись три дома, пожар потушили.