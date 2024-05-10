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Три дома загорелись после атаки украинских беспилотников в Курской области

Поселок Теткино Глушковского района Курской области ночью атаковали беспилотники ВСУ, в результате происшествия загорелись три дома, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, возгорания произошли после сброса дронами взрывных устройств, а также атаки беспилотников-камикадзе.

«Возгорания ликвидированы силами пожарных расчетов и добровольной пожарной дружины», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что пять дронов ВСУ самолетного типа сбили над Брянской, Московской и Белгородской областями прошлой ночью.