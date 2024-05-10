Пять украинских беспилотников сбили в трех областях РФ ночью
Прошлой ночью над территорией трех российских регионов ликвидировали пять дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их сбили дежурными средствами ПВО. Три беспилотника уничтожили над территорией Брянской области, один — в Подмосковье и еще один в Белгородской области.
Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить ряд террористических атак в России.
Ранее администрация Дзержинского района Калужской области заявила об атаке украинского дрона на НПЗ. Было возгорание на территории завода.