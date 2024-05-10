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Пять украинских беспилотников сбили в трех областях РФ ночью

Прошлой ночью над территорией трех российских регионов ликвидировали пять дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их сбили дежурными средствами ПВО. Три беспилотника уничтожили над территорией Брянской области, один — в Подмосковье и еще один в Белгородской области.

Таким образом, российские военные пресекли попытки Украины совершить ряд террористических атак в России.

Ранее администрация Дзержинского района Калужской области заявила об атаке украинского дрона на НПЗ. Было возгорание на территории завода.