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Администрация Дзержинского района подтвердила атаку на НПЗ под Калугой

Вражеский БПЛА ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области, подтвердили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) администрации Дзержинского района, пишет РЕН ТВ .

«БПЛА атаковал первый завод, было возгорание на территории. Его ликвидируют», — рассказали в диспетчерской службе.

Отмечается, что существенных последствий и пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в Сети появилась информация, что украинские дроны упали на НПЗ под Калугой. Очевидцы сообщали о взрывах в районе «Первого завода». На кадрах с места происшествия был виден пожар и столб дыма.