SHOT: дроны атаковали НПЗ под Калугой

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Украинские беспилотники напали на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области, пишет Telegram-канал SHOT .

Взрывы, по информации очевидцев, прозвучали в районе «Первого завода». Предварительно, там работают системы противовоздушной обороны.

Несколько взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод около 01:00 по Москве. Также были слышны характерные звук пролетающих беспилотников.

После стало видно, как в районе местной нефтебазы поднимается дым. Официальных данных пока не поступало.