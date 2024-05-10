SHOT: дроны атаковали НПЗ под Калугой
Украинские беспилотники напали на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области, пишет Telegram-канал SHOT.
Взрывы, по информации очевидцев, прозвучали в районе «Первого завода». Предварительно, там работают системы противовоздушной обороны.
Несколько взрывов прозвучали в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод около 01:00 по Москве. Также были слышны характерные звук пролетающих беспилотников.
После стало видно, как в районе местной нефтебазы поднимается дым. Официальных данных пока не поступало.